街友硬闖拉麵店借錢 老闆持刀趕人皆觸法

台南一間拉麵店連日遭街友闖入借錢，老闆怒持刀趕人。警方表示街友涉擾亂秩序，店家恐涉恐嚇，雙方將依法處理。（民眾提供）

2025/08/05 15:34

〔記者王捷／台南報導〕台南一間拉麵店近日連續遭同一名街友騷擾借錢，甚至在鐵門已半關時還蹲身硬闖，老闆最後持刀將人趕出並PO網，警方表示，雙方行為均涉違法，已通知當事人到案說明。

據了解，街友常跟北區的店家借錢，最近盯上一間拉麵店，一進入店裡就開口就要借1萬元，老闆PO文稱「上次警告還不怕，只好拔刀相助了」，影片則是老闆拿出菜刀將人驅離。

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有網友目擊說，街友是台南圖書館總館「常客」，不僅屢次要求借錢，甚至因為與他人借貸糾紛，在門口打架，他們只好報警。清潔人員也曾目擊該街友邊抽衛生紙邊高喊「10萬、10萬、10萬」，引發路人側目。更離譜的是，街友有時還會對常看到的人說，「這件衣服穿過了，10萬」，語氣詭異。

警方表示，街友反覆進入商家借錢，已違反社會秩序維護法第68條第1項第2款，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰；至於店家持刀趕人，則可能構成恐嚇罪，警方將依法偵辦。雖然目前尚未正式接獲報案，但警方已主動展開調查，由第五分局通知雙方說明案情。

據了解，警方曾將該街友狀況通報給社會局，但他不符合安置要件，目前僅有民間基金會協助發放物資。警方與店家表示，後續將再次報案通報社會局，並聯絡當地里長了解是否還有其他社會資源可以協助，盼能從根本處理相關困境。警方提醒，民眾遇事應保持冷靜，透過合法途徑解決爭端，切勿因一時情緒觸法。

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