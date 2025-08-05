河智媛老闆詹智能命案兇嫌 曾開槍掃樓、KTV專砍手腳

黃嫌昨被依殺人罪嫌移送，台中地院今天裁定羈押。（記者許國楨攝）

2025/08/05 15:26

〔記者許國楨／台中報導〕台中豐原超商發生無限夢想公司老闆詹智能遭砍殺命案，行凶者41歲黃姓男子已遭羈押禁見，不過令人震驚的是，黃嫌並非頭一次捲入暴力事件，翻開過往紀錄，可謂「問題人物」一再惹禍，從北市KTV持刀刺人、瓦斯槍掃射大樓，到這次南下殺人，皆留有他的犯罪足跡。

時間回到2016年，黃嫌與竹聯幫育仁會史姓副會長等人，在北市某KTV前與人爆發口角衝突，黃當場掏出瑞士刀朝對方手腳猛刺，甚至刺到刀掉落還撿回繼續攻擊，造成多名傷者，當時雖被依殺人未遂起訴，但法院最終認定黃嫌行兇時是在混亂中亂刺，加上與被害人和解，僅依傷害罪判刑，未真正服刑。

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2022年底，黃嫌又涉入台北萬華「鑽石大樓」瓦斯槍掃射案，他搭車抵達後，疑似持改造瓦斯槍朝大樓一樓連續射擊，造成警衛室金屬牆面變形、玻璃碎裂與設備受損，雖然當時管理員未報案，警方仍主動偵辦，但由於凶器未查扣，無法鑑定殺傷力，法院僅以恐嚇公眾罪判處黃男3個月徒刑，得易科罰金。

據了解，黃嫌性格衝動、暴力傾向明顯，多次捲入攻擊事件卻屢屢輕判，此次更進一步釀成命案，令人細思極恐的是，黃嫌無論是在KTV衝突或詹智能命案中，攻擊部位皆集中於手腳，手法如出一轍，甚至曾辯稱「只是手腳，不知道怎麼會刺到致命部位」，如今再犯卻釀命案，讓社會譁然。

黃嫌在詹案後聲稱犯案動機為對方「性騷擾女友」，但相關說法仍有待查證，檢方已依殺人罪將黃男聲請羈押，法院今（5）日上午裁准禁見。

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