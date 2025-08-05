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    男子醫院診間咆嘯醫師 涉違反醫療法被起訴

    男子在醫院診間咆嘯醫師，嘉義地檢署依涉違反醫療法起訴。（資料照）

    男子在醫院診間咆嘯醫師，嘉義地檢署依涉違反醫療法起訴。（資料照）

    2025/08/05 15:17

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕61歲江姓男子去年2月27日到嘉義長庚醫院泌尿科就診，竟情緒失控，在待診區咆嘯大罵「這個醫生誤人子弟」、「這個醫生實在有夠爛！可以用爛來形容」，還對林姓醫師恫嚇「如果我死，你也要死」等語，林姓醫師認為遭恐嚇及妨害其執行醫療業務，報警對江男提告，嘉義地檢署審結，依違反醫療法罪嫌起訴江男。

    警方調查，江男不滿醫師診療，在嘉義長庚醫院泌尿科待診區咆嘯30至40分鐘，大聲抱怨醫師醫術不好、延誤病情，還恫嚇林姓醫師「這樣我對你有沒有很客氣？這應該是叫兄弟來給你弄東弄西，反正要死了你管他哦是不是？」等語。

    警方調查，江男邊咆嘯還邊聲稱「反正我死了也沒在怕啦，有種拿槍射死我我感謝你」、「你背後很硬就對了。大家再看看，這條命我跟你配，我原本就活不久，你會活比較久，我如果攪下去，看你會怎樣」等語，之後到診間向其他病患說「要讓這個（醫生）看要小心，正常的被醫到死，你敢讓他看？」

    檢察官依江男坦承犯行自白、監視錄影器畫面、林姓醫師證述，認為林姓醫師正在執行醫療業務，江男基於恐嚇及妨害醫師執行醫療業務犯意，以恐嚇或其他非法方式，已妨害醫師醫療，依法起訴。

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