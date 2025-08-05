河智媛老闆不到20秒遭砍死 還有1黑衣人疑協助把風認人

黃嫌行凶後快步朝豐田轎車移動。（民眾提供）

2025/08/05 14:56

〔記者許國楨／台中報導〕旗下有南韓知名啦啦隊河智媛、禹洙漢經紀約的無限夢想公司負責人詹智能，昨魂斷台中豐原區超商，相關監視器顯示，除了行凶的黃嫌外，當時身穿黑衣、與其同行的康姓男子行跡詭異，比黃嫌早一步與詹男前後進入超商，疑似協助把風或認人，檢警已將其列為共犯嫌疑人，全力追查其下落。

57歲詹智能昨（4）日上午駕駛保時捷休旅車至台中市豐原區南陽路一間超商購物，監視器拍下他下車抽菸後進入超商，不料這一刻，尾隨而來的41歲黃嫌與穿黑色上衣的康姓友人也抵達現場，開著向朋友借來的黑色豐田轎車停靠在不遠處。

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根據目擊者回顧，當時在超商櫃台排隊結帳，有男女店員各一人，詹男排在隊伍前方，康男進入超商跟詹男打招呼後又離開，疑似確認目標無誤並通知黃嫌，接下來就看到詹男與黃嫌自店外扭打到店內，黃嫌還拿出西瓜刀砍人，前後不到20秒，詹男已倒臥血泊中。

黃嫌逞凶後隨後步出超商，若無其事地將凶刀塞入背包，快步跳上豐田車逃逸，康男則從容徒步離開，警方獲報後趕抵現場，詹男因手腳多處刀傷、動脈恐遭切斷，送醫搶救後仍宣告不治，黃嫌在案發一個多小時後，攜帶凶刀自行前往台中市第二分局永興派出所投案。

由於黃嫌昨天在台北向朋友借來這部豐田轎車後，即搭載康男一路南下逞凶，加上康男早黃嫌一步與詹男前後進入超商，黃行凶時康男在場卻未制止，是否涉嫌協助把風或認人共犯，檢警正追查下落。

黑衣人康男則從容徒步離去。（民眾提供）

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