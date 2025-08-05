天道盟與竹聯幫聯手設水房 假投資APP吸金逾2千萬

警方逮捕取款車手，搜出大筆現金。（記者姚岳宏翻攝）

2025/08/05 15:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕天道盟同心會幹部31歲劉姓男子，找來竹聯幫弘仁會陳姓男子組成詐欺洗錢水房，與境外詐騙機房配合，由境外機房透過網路社群平台散布假投資廣告，誘導下載假的投資APP，再以匯入人頭帳戶或現金面交方式吸金，初步清查至少騙得2千萬元，刑事警察局循線逮劉男等31人，詢後依組織及詐欺罪嫌移送偵辦。

特別的是，該詐團車手前往銀行臨櫃領款時，怕銀行懷疑會關懷提問，還拿出包括百達翡麗等高級名表的銷貨單，謊稱因為要買表才會臨櫃領錢，藉此降低銀行行員戒心。

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刑事局偵九大隊獲悉被害人於網路社群平台收到假投資廣告投放訊息，與詐騙集團成員互加LINE好友後，經對方以話術誆稱可獲高額報酬，被害人信以為真多次投資；警方會同被害人前往面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，並循線追查上游金流，進而掌握詐騙集團水房藏匿據點。

偵查過程中，發現以天道盟同心會幹部劉嫌為首，結合竹聯幫弘仁會陳嫌共同設立「水房」，旗下包含車手及洗錢共犯，專責金流轉移與掩飾，並與境外詐騙機房配合；當被害人信以為真後，即誘導下載假冒之投資APP，並依指示將鉅額款項匯入人頭帳戶或以現金方式面交；詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉、陳2嫌透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝。

警方蒐證完成，從前年11月至今年7月間，在嘉義、台南及新北地檢署指揮下，連續展開6波查緝行動，逮捕犯嫌31人，查扣贓款新台幣133萬5300元、偽造銷貨單、電腦主機、電腦螢幕、監視器主機、印表機、印表機專用紙、門號SIM卡、存摺、公司章、發票章、智慧型手機等扣案證物。

警方呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信匯款投資，提醒投資務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警方尋求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團還會偽造名表銷貨單出示給銀行，藉此降低戒心。（記者姚岳宏翻攝）

被害民眾與詐團的對話。（記者姚岳宏翻攝）

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