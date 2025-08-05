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    腋下夾皮包、脫口罩抽菸！ 取款車手「露餡」遭警埋伏活逮

    南投埔里警分局偵查隊長巡邏打詐時，發現1名男子脫口罩抽菸，還腋下夾皮包頻繁出入超商，機警聯繫警網埋伏，成功逮捕取款車手。（埔里警方提供）

    南投埔里警分局偵查隊長巡邏打詐時，發現1名男子脫口罩抽菸，還腋下夾皮包頻繁出入超商，機警聯繫警網埋伏，成功逮捕取款車手。（埔里警方提供）

    2025/08/05 14:49

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里警分局近期展開打詐行動，由偵查隊長帶頭辦案，近日偵查隊長在市區騎機車巡邏時，發現1名男子腋下夾皮包，為了抽菸還脫下口罩，直覺行跡可疑，便機警聯繫警網埋伏，待男子到超商完成取款，立即上前逮人，起出2萬多元贓款，取款的張姓車手落網後坦承不諱，訊後依法送辦，警方後續也將溯源追查上游集團。

    埔里警方表示，近期針對轄區常有詐團車手出沒的金融機構、超商加強巡邏勤務，近日偵查隊長在市區騎車巡邏時，發現1名男子臉戴黑色口罩，為了抽菸還把口罩脫下，抽完立即戴上，直覺一般癮君子抽菸，不太會隨時戴回口罩，加上其腋下還夾了一個大皮包，頻繁出入金融機構、超商，偵查隊長察覺有異就聯繫警網到超商埋伏。

    果然車手進到超商就先領錢，之後再若無其事購物準備離去，當下偵查隊長、員警立即上前攔阻，逮捕30歲張姓車手，起出現金2萬多元、金融卡、手機等贓款證物，訊後依詐欺罪移送法辦。

    埔里警分局說，偵查隊長自今年4月至6月已線上查獲多起詐欺車手案，被員警稱作「自帶車手雷達」，也盼偵查隊長將累積多年的經驗，以及敏銳觀察力傳授給年輕隊員，帶領員警精準打擊，瓦解詐騙集團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南投埔里警分局偵查隊長巡邏打詐時，發現1名男子（右）脫口罩抽菸，還腋下夾皮包頻繁出入超商，機警聯繫警網埋伏，成功逮捕取款車手。（埔里警方提供）

    南投埔里警分局偵查隊長巡邏打詐時，發現1名男子（右）脫口罩抽菸，還腋下夾皮包頻繁出入超商，機警聯繫警網埋伏，成功逮捕取款車手。（埔里警方提供）

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