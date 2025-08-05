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    涉幫詐團成員查車牌個資 台北市刑大前代理副隊長緩起訴

    台北市刑大前代理副隊長涉幫詐團成員查車牌個資，獲新北地檢署緩起訴。（資料照）

    台北市刑大前代理副隊長涉幫詐團成員查車牌個資，獲新北地檢署緩起訴。（資料照）

    2025/08/05 14:46

    〔記者王定傳／新北報導〕前台北市刑大偵4隊楊姓警務員兼代理副隊長，涉幫一名詐欺、洗錢犯罪集團曾姓成員，查詢與曾男有過節的對象車牌個資，新北地檢署考量楊男因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，深表悔悟，經此偵查程序應有所警惕，且其犯罪所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，依刑法公務員登載不實事項於執掌準公文書、個資法公務員假借職務上機會無故蒐集個資罪嫌，予以緩起訴，期間1年，並向公庫支付5萬元。

    檢方調查，楊是在2022年4月至去年2月擔任偵4隊警務員兼代理副隊長一職，他是因偵辦刑事案件時結識曾男，得知曾男與他之前偵辦的對象有過節，掌握該對象行蹤，也希望瞭解該對象是否仍繼續從事犯罪行為，而藉此循線偵辦。

    檢方查出，2022年8月5日，曾請託楊查詢一台汽車的車主及行進軌跡資料，楊明知自己並無偵辦該汽車涉嫌販賣第三級毒品刑事案件，竟透過LINE聯繫不知情同事，告知該汽車疑似涉嫌販賣毒品咖啡包，且活動範圍似在台中或新竹，要同事協助查詢車籍及車行等資料；不知情的同事信以為真，因此在警方查詢系統輸入「偵辦民眾檢舉車輛涉嫌販賣毒品咖啡」不實事項，查知該車輛車主、車行、入出監、前案資料後，再通報楊。

    本案經廉政署、內政部警政署政風室移送偵辦，楊男因坦承犯行，檢方偵辦後予以緩起訴處分，並向公庫支付5萬元。

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