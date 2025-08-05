社區飄臭味！ 藥頭鎖定傳播妹、男經紀販毒落網

曾姓女藥頭（左二）鎖定傳播妹、男經紀販毒，被高市刑大逮捕。（民眾提供）

2025/08/05 15:00

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄曾姓女藥頭專門鎖定八大行業的女傳播和男經紀，販售K他命（Ketamine）毒品，甚至將自己租屋處書房，提供前來購毒的藥腳在書房內施用毒品，刑警大隊獲報埋伏多日，見曾女外出取餐時逮人，員警圍捕後再帶回租處搜索。

警方在曾女租處逮獲楊姓男友人，並在屋內書房查獲k盤、研磨器、電子磅秤、夾鏈袋、手機，以及疑似販毒所得20萬元現金等相關證物，警詢後依毒品危害防制條例將2人移送高雄地檢署偵辦。

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刑事警察大隊今（5）日召開記者會，指偵8隊日前間接獲情資，曾姓女嫌（29歲）與楊姓男友人（28歲）於前金區六合二路輕豪宅租屋，鎖定租屋處大樓週遭酒店、酒吧的傳播妹、工作人員為販毒對象，以網路通訊軟體發送販毒資訊方便購毒人士方便快速取貨地利之便，涉嫌販毒牟取暴利。

警方昨埋伏曾女租屋處，發現該在社區大樓窄巷交易毒品，易進不易出，曾女為助藥腳避免被警查緝，竟提供租屋處書房供人施用毒品K他命，導致社區住宅常有陌生人士出入，而且毒品氣味飄出，嚴重影響社區安全，引起社區居民抱怨。

刑大專案小組多日跟監蒐證，昨晚見時機成熟，趁曾嫌外出取餐時一擁而上，分持搜索票、拘票攻堅壓制，2人偵訊後依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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曾姓女藥頭鎖定傳播妹、男經紀販毒，被高市刑大逮捕，查扣大批毒品。（民眾提供）

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