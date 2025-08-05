男子提供帳戶資料給詐團 竟稱為向銀行貸款美化帳戶

男子提供帳戶資料給詐騙集團，竟稱為向銀行貸款美化帳戶。（資料照）

2025/08/05 14:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕練姓男子將提款卡寄發給詐欺集團使用，簡姓男子受該詐騙集團假冒親友被詐騙130萬，匯款至練男帳戶。簡男發現受騙後，向練男求償，練男稱目的為美化帳目，苗栗地院法官近期審理後，判處練男應給付簡男130萬元。

簡男主張，練男依一般社會生活經驗，可預見將其金融機構帳戶資料提供給不具信賴關係之他人使用，可能幫助該他人所屬犯罪集團從事詐欺取財及洗錢犯罪，仍提供相關資料給詐騙集團。

請繼續往下閱讀...

簡男之後遭詐騙集團成員佯裝簡男兒子，詐騙集團稱需給付貨款130萬，請求簡男代付，簡男匯款130萬至練男帳戶後，匯出款項即被提領一空。

練男則辯稱，為申辦貸款而透過通訊軟體LINE提供帳戶，以供製造金流、美化帳戶，利於向銀行順利申貸，並無幫助他人詐欺意圖。

法官審理時，認為練男所稱美化帳戶資金往來，可見練男已預見其提供的帳戶資料可能被做為不法使用；且練男知道辦理非正常管道貸款所提供帳戶資料，目的為美化帳目，仍提供帳戶資料給陌生人，足認練男主觀上具有幫助詐欺取財及幫助洗錢不確定故意，依法需給付簡男130萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法