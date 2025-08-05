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    獨家》啦啦隊女神河智媛老闆遭砍死 兇手曝「女友遭性騷」內幕

    黃嫌昨被依殺人罪嫌移送，台中地院今天裁定羈押。（記者許國楨攝）

    黃嫌昨被依殺人罪嫌移送，台中地院今天裁定羈押。（記者許國楨攝）

    2025/08/05 14:12

    〔記者許國楨／台中報導〕韓國啦啦隊女神河智媛老闆詹智能，昨在台中豐原超商遭砍死，黃姓兇嫌犯案一小時後投案，法院今天裁定羈押禁見，黃嫌犯案動機及內幕也逐漸浮現，據了解，黃聲稱其原本在北部工作的女友，近期南調台中卻遭死者性騷，他實在氣不過才以此方式討公道，原僅打算教訓對方，沒想到竟鬧出人命。

    57歲詹男是「MUGEN無限夢想」總經理兼實際負責人，曾遠赴韓國簽下「啦啦隊天花板女神」河智媛、「國家級啦啦隊」禹洙漢經紀約，昨天駕駛保時捷休旅車到豐原區超商購物，遭伏擊的41歲黃姓男子亂刀砍死，黃隨後駕車逃逸到北區時，自覺「已經逃不掉」決定棄車，攜凶刀就近向第二分局永興派出所投案。

    而警方經漏夜偵訊依殺人罪偵辦，檢方聲請羈押禁見，今天上午11時許，由台中地院裁准，黃嫌犯案動機及內幕也逐漸浮現，據了解，黃嫌聲稱其女友原在北部工作，因從事酒類相關業務推廣需要，近期被公司派到台中，因此認識死者，卻在前陣子的吃飯應酬場合中遭死者性騷，女友向他哭訴，他得知女友受到委屈決定找對方討公道。

    黃昨天向友人借車後一路南下台中豐原，在超商見死者現身上前理論，雙方從店外扭打到店內時，他掏出西瓜刀原本只是想教訓對方，沒有朝要害僅針對對方手腳砍，未料對方竟因失血過多加上傷勢過重送醫不治，沒有致人於死意圖，至於黃男指控遭死者性騷的女友，目前已被列為證人，檢警將通知協助調查，釐清案情。

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