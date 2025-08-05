疑雨後潮濕電線走火！埔里透天厝大火2樓付之一炬

南投埔里鎮透天厝發生火警，消防隊到場後2樓起火點已全面燃燒，火勢約在半小時撲滅，所幸無人員傷亡。（南投縣消防局提供）

2025/08/05 13:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮今上午發生民宅火警，位在雙吉路的透天厝2樓竄出火苗，住戶見狀趕緊疏散逃離，消防隊到場後整個2樓已全面燃燒，當下立即射水灌救，火勢約在半小時撲滅，所幸無人傷亡，惟2樓已付之一炬，初判恐是大雨過後室內潮濕，導致老舊電線短路走火，惟詳細原因仍待火調釐清。

南投縣消防局表示，上午接近8點接獲民宅火警通報，立即出動消防、救護車共8輛，以及24名消防、義消人員前往滅火，惟到場時2樓起火點已全面燃燒，當下立即布水線入室搶救，所幸當時住戶已全面撤離，約在半小時撲滅火勢，未有人員傷亡，粗估財損約30萬元。

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消防人員說，近期連日大雨，導致民宅室內潮濕，加上屋內電線老舊，恐因此短路起火，提醒民眾應留意家中電線設備，如有破損或燒焦跡象就應更換，以維護居家安全。

南投埔里鎮透天厝發生火警，消防隊到場後2樓起火點已全面燃燒，火勢約在半小時撲滅，所幸無人員傷亡。（南投縣消防局提供）

南投埔里鎮透天厝發生火警，火勢約在半小時撲滅，惟2樓起火點已付之一炬。（南投縣消防局提供）

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