曾捲入南港女模命案爭回清白 女模梁思惠再舉法槌告贏誹謗者

女模梁思惠控告陳女加重誹謗。（翻攝自「梁絲繐」臉書）

2025/08/05 13:45

〔記者張文川／台北報導〕8年前曾被捲入陳姓女模遭男子程宇性侵殺害案的女模梁思惠，曾被程宇緊咬是共犯而被羈押4天、最終獲不起訴證明清白；但她最近又無端惹上事端，被陳姓女子在網路IG指涉她是萬姓男子的「砲友」，梁思惠控告陳女加重誹謗罪，陳女到案認罪，台北地院判陳女拘役30日、得易科罰金，緩刑2年，並須接受法治教育課程5場次。

回顧南港女模命案，男子程宇2017年冒充使用時任女友梁思惠的臉書帳號，誘出陳姓女模至南港某大樓地下室外拍攝影，程宇獨自赴約，性侵陳女後殺害，犯後緊咬梁女是共謀，誤導檢警偵辦。

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梁思惠於偵查初期一度被羈押禁見，梁母提出有力的不在場證據救女，檢方查證發現是程宇蓄意誤導，梁思惠被收押4天後獲釋，最終獲不起訴，坐了4天冤牢也獲核撥刑事補償金2萬元；程宇則於2020年被判處無期徒刑定讞。

至於本件誹謗案，源於去年6月，27歲陳女與萬姓男友爭吵，同月18日在IG社群發文指出「他（萬男）的平板內隱藏相簿，有個女生在他床上的背影裸照....是他前砲友，本篇女主角」、「是位網紅...這是他跟前女友還在一起時的『砲友』」，並標記梁女的ID，形同公開宣戰。

梁思惠認為陳女的公開貼文已嚴重毀損她的名譽，憤而報警控告陳女妨害名譽，北檢偵辦後起訴陳女。

台北地院審理時，陳女坦認犯行，法官認為她因感情困擾，未思理性和平解決爭執，公開發表僅涉私德、與公眾利益無關的言論，所為不該，考量她犯後認罪，有意願和解，但梁女不願意調解，因此量處拘役30日，並予緩刑2年的自新機會。可上訴。

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