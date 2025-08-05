色情平台招攬來台賣淫 桃警逮9泰籍女竟有變性人

桃園警方破獲色情平台，查獲9名以觀光名義來台的泰國籍女子。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/05 13:02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警方破獲色情平台招攬外籍女子來台賣淫，一舉查獲3名負責人及9名泰籍女子，其中1人是變性人。

桃園警分局行政組員警在執行網路巡邏時，發現48歲陳姓男子、29歲呂姓男子、40歲蔡姓男子共組色情平台，並以桃園區民生路一處靜僻巷弄鐵皮屋為據點，旗下女子都是以觀光名義來台，每次工作14天就返國，3人利用LINE群組張貼帶有高度性暗示的美女清涼照招攬客人，為規避警方查緝，除裝設監視器，3人還輪流在附近土地公廟前｢放哨」順便攬客。

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桃園警分局行政組與青溪所及小檜溪所共組聯合專案小組，針對該處所進行監控蒐證，蒐證完成後，專案人員4日晚間8點多持桃園地院核發的搜索票進行查緝，員警迅速將正在放哨的陳男控制，並以工具進行破門，一舉查獲陳男等3名負責人及9名泰國籍應召女子，9人分別隸屬陳男等3人旗下，並查扣性交易所得1萬9000多元。

據悉，9名應召女子中，其中1人是變性人，一行人供稱，是以觀光名義來台，每次性交易費用從1600到1700元不等，警方訊後將陳男等3人依妨害風化罪嫌移請偵辦，外籍女子則依社會秩序維護法偵辦，並移請移民署專勤隊收容。

分局長王智民強調，警方嚴加掃蕩黃賭毒，將持續加強執法力度，秉持除惡務盡，將所有不良違法場所徹底掃除。

桃園警方破獲色情平台，查獲9名以觀光名義來台的泰國籍女子。（記者鄭淑婷翻攝）

陳男等人以帶有性暗示的女子清涼照招攬客人。（記者鄭淑婷翻攝）

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