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    男提分手遭同性伴侶潑酸險失明 法官下重手：罰金一天3千元

    吳姓男子不滿被同性伴侶提分手竟朝他潑酸。示意圖（民眾提供）

    吳姓男子不滿被同性伴侶提分手竟朝他潑酸。示意圖（民眾提供）

    2025/08/05 12:41

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子小翔（化名）向同性伴侶吳男提分手，吳男挽回不成，竟朝小翔潑酸，差點害小翔失明，事後小翔在家人陪同下報警，吳男雖認錯但無法取得對方原諒，法官依傷害罪判他徒刑6月，雖得易科罰金，但過去司法實務上，多以1千元折算一日，這次法官下重手，罰金部分一天用3千元計算，吳男如果不想坐牢，得付54萬元罰金。

    判決指出，去年6月28日凌晨3點多，吳男跑去小翔鳳山住處，企圖挽回小翔的愛，但小翔堅持不復合，吳男竟拿出預藏的馬桶清潔劑，朝小翔臉部潑灑，小翔眼睛被酸性液體噴濺到，趕緊到廁所沖洗，吳男尾隨其後，拿老虎鉗及身體撞擊開啟廁所門，將小翔拉出廁所。

    小翔哭喊「不要過來」，吳男拿出刀抵住他的脖子「分手就同歸於盡」，小翔不斷哀求，吳男才同意放過他，並帶著小翔前往就醫，避免他說出實情；小翔返家後被父親查覺異狀，經追問後，父親報警替兒子討公道。

    高雄地方法院審理時，吳男坦承犯行，但未與小翔達成和解，法官認為他僅因不滿同性伴侶提分手，就潑灑酸性清潔劑害人差點失明，甚至拿刀威嚇，手段激烈、侵害程度不算輕微，考量雙方未達成和解，因此依傷害罪判他徒刑6月，並諭知最高易科罰金折算標準，一天以3千元計算，期達矯正之效以避免再犯，可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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