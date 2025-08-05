台版地面師再現！新北三峽獨居老翁遭層層操控 詐騙1940萬

新北市議員林國春（右1）、林金結（左1）於今日上午，陪同受害者沈姓老翁（左2），於新北市議會共同召開記者會，正式對外說明案件發生過程，並呼籲政府加強高齡者保護機制，杜絕類似悲劇重演。（記者羅國嘉攝）

2025/08/05 12:49

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區近日傳出高齡長者遭詐騙案件，一名73歲獨居的沈姓老翁控訴，遭詐騙集團長期接觸誆騙，在未清楚理解下，財產與房產共損失高達1940萬元，過程中甚至疑似遭限制人身自由，宛如台版地面師。新北市議員林國春、林金結今（5日）上午陪同受害人召開記者會，嚴正呼籲中央正視高齡者保護機制的漏洞，避免悲劇重演。

據沈男提供報案資料，沈男於8月1日晚間前往三峽分局報案，指出從5月12日開始遭詐團以「涉及洗錢」、「資金調度」為由詐騙，期間在無對價與同意下，被迫將房產設定抵押借貸，初步受害金額790萬元，實際損失達1940萬元；另，詐團更以假冒警察、檢察官與地政人員等身分與沈男聯繫，製造高壓氛圍，並掌握家屬個資進行心理操控。詐團長達兩個月內要求回報行蹤、斷絕對外聯繫，最後以合法程序包裝詐騙行為，強制帶往樹林地政所辦理房屋抵押設定，步步奪取財產。

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此案經民眾向新北市議員林國春陳情後才曝光，林國春指出，這起案件本質上已非單純詐騙，甚至含有擄人勒贖、強制等性質，更結合了房屋詐騙的惡質手法。嫌犯不只騙取高齡者財產，更透過恐嚇威脅，限制其行動，讓被害人在人身與精神上陷入無助困境，根本就是變相的軟禁與剝奪自由。

林金結則強調，這起事件凸顯社會對高齡弱勢保護機制的嚴重失靈，受害者的財產與自由應受到最嚴格的保障，不能讓詐團有機可乘。案件從資訊操控、人身限制、話術洗腦到強制辦理過戶，已達組織犯罪層級，要求檢警全力追查、從重究辦，也要求地政系統與高齡關懷體系建立防火牆。

新北市議員林國春（右1）、林金結（左1）於今日上午，陪同受害者沈姓老翁（左2），於新北市議會共同召開記者會，正式對外說明案件發生過程，並呼籲政府加強高齡者保護機制，杜絕類似悲劇重演。（記者羅國嘉攝）

新北市議員林國春（右）指出，這起案件本質上已非單純詐騙，甚至含有擄人勒贖、強制等性質，更結合了房屋詐騙的惡質手法。（記者羅國嘉攝）

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