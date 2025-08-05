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    柬埔寨學詐術回台當老大就逮 22歲車手頭竟嘆：沒機會跟眾女友道別

    林姓車手頭在睡夢中被拘捕歸案。（警方提供）

    林姓車手頭在睡夢中被拘捕歸案。（警方提供）

    2025/08/05 12:36

    〔記者許國楨／台中報導〕22歲林姓男子自願到柬埔寨詐騙園區取經，返台後擔任詐團車手頭，負責旗下車手面交或提領贓款控盤，且為逃避查緝，平均兩到三天即更換摩鐵或飯店藏匿，但最終仍栽在台中市刑警大隊手裡，沒想到警方當天逮人時，睡夢中林嫌驚醒竟不擔心官司，反遺憾「沒機會跟眾女友道別」，令人傻眼。

    台中市刑大偵三隊長李振成今天說明案情指出，該隊日前接獲一名婦人報案，稱接到「檢察官」來電，指她涉入洗錢案需配合交付帳戶內現金接受調查，她信以為真，分兩次共交付近百萬元，警方發現這是典型「假檢警詐騙」，隨即組成專案小組與被害人密切配合，設下誘捕行動。

    而詐團則搞神秘，要被害人前往桃園一家飯店房間面交，經預先部署埋伏，當同為18歲賴姓及林姓兩名車手前來與被害人面交30萬現金時，警方立即現身逮人，經溯源鎖定幕後控盤，也就是所謂的車手頭林姓主嫌（22歲）。

    經查，林嫌不久前才遠赴柬埔寨「詐騙園區」學習各式詐術及監控車手技巧，返台後搖身一變成為車手頭，且因生性多疑，平均每2至3天就換住摩鐵或飯店藏匿，員警多日跟蒐後，最終掌握他在中區一間飯店，報請檢方核發拘票。

    警方近日查緝時林嫌睡夢中驚醒，恍神中被拘捕歸案，未料他最擔心的竟不是即將身陷囹圄，反倒很懊惱說，「很遺憾沒機會跟眾女友道別」，令人啼笑皆非，詢後全案依詐欺與洗錢罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後認林嫌涉嫌重大，有串證與反覆實施之虞聲押獲准。

    警方當場逮捕前來面交贓款的車手。（警方提供）

    警方當場逮捕前來面交贓款的車手。（警方提供）

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