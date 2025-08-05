停等紅燈遭後車衝撞 花蓮外送員噴飛倒地受傷

花蓮縣吉安鄉吉興路一段與南昌路交叉口發生一起車禍意外，擔任外送員的劉姓騎士在吉興路一段路口停等紅燈，遭後方林姓女駕駛直接撞上。（民眾提供）

2025/08/05 12:21

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉吉興路一段與南昌路交叉口發生一起車禍意外，擔任外送員的劉姓騎士在吉興路一段路口停等紅燈，遭後方林姓女駕駛直接撞上，外送員劉姓騎士當場連人帶車噴飛倒在地上，手腳多處擦傷，所幸沒有生命危險，吉安警分局初步調查汽車駕駛恍神，沒有注意前方車輛。

吉安警分局今指出，2日下午1點40分左右，外送員劉姓騎士騎著機車，南往北方向行經吉安鄉吉興路一段與南昌路交叉口，在吉興路一段路口停等紅燈，後方一輛白色轎車無視路口紅燈，沒有減速，直接衝撞進入前方機車停等區，外送員劉姓騎士當場連人帶車噴飛，其他機車騎士也嚇傻，轎車林姓女駕駛急忙踩煞車，沒有繼續往前衝撞。

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警方獲報後到場處理，初步了解，汽車林姓女駕駛疑似身體不適，服用藥物後精神恍惚，沒注意前方車況，導致車輛沒有減速，直接撞上停等紅燈的機車。警方呼籲，駕駛人上路時應保持高度注意力，行車應全神貫注，隨時注意前方路況及道路標誌標線之指示，不要疲勞駕駛，行經路口更應減速慢行，遵守交通規則。

花蓮縣吉安鄉吉興路一段與南昌路交叉口發生一起車禍意外，擔任外送員的劉姓騎士在吉興路一段路口停等紅燈，遭後方林姓女駕駛直接撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉吉興路一段與南昌路交叉口發生一起車禍意外，擔任外送員的劉姓騎士在吉興路一段路口停等紅燈，遭後方林姓女駕駛直接撞上。（民眾提供）

花蓮縣吉安鄉吉興路一段與南昌路交叉口發生一起車禍意外，擔任外送員的劉姓騎士在吉興路一段路口停等紅燈，遭後方林姓女駕駛直接撞上。（民眾提供）

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