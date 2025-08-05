「天菜」被小護士搭訕 出差忘帶手機害婚外情曝光

大壯（化名）到診所看府被小護士倒追，意外發展出不倫戀。（情境照）

2025/08/05 11:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已婚的大壯（化名）健身受傷，到高雄某復健診所治療，由於大壯身材壯碩、面容俊俏，診所林姓護理師「煞到」，主動加他的LINE，並邀約喝酒談心，大壯無法給出承諾，但林女說自己不要名份，雙方發生婚外情長達一年多，後來大壯的手機被老婆發現姦情怒告求償50萬元，法官判林姓護理師應賠25萬元。

判決指出，2021年間，大壯到復健診所治療拉傷肌肉，被林姓護理師搭訕，兩人互加好友後，林女以邀約喝酒為由帶大壯回家談心，雙方在酒精的助陣下發生一次性行為；完事後，林女主動說要跟大壯交往，但大壯明白告訴她自己已婚，無法給林女承諾，林女說自己不要名份，只想跟大壯在一起。

請繼續往下閱讀...

兩人交往一年多後，感情逐漸變淡，但林女還是常纏著大壯，希望仍持續交往；2024年4月，大壯忘帶手機出門，請老婆幫他看一下手機有沒有重要訊息，林女突然傳訊給大壯「蠻想你的」、「都不理我」、「你上次答應我不會忙到太久不回我的」。

老婆質問此事，大壯說林女一直在追求他，但他沒有答應交往為由搪塞過去，但幾天後被老婆發現，林女竟在影音平台公開大壯公開赤裸上身及刺青的照片，及「只是替身，但沒有道理，你（指大壯）為了保全自己，去犠牲真心對待完全付出愛你的人」、「是替身嗎？我那麼的愛你」等圖文訊息。

大壯才向老婆坦承出軌，老婆氣炸向林女怒告求償50萬元，高雄地方法院法官根據相關事證，認定林女與大壯有逾越正常男女交往分際的行為，已侵害壯妻配偶權，判林女應賠25萬元，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法