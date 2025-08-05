凌遲虐殺老夫妻奪財 死囚呂文昇聲請再審被駁回確定

最高法院駁回呂文昇抗告確定。（資料照）

2025/08/05 12:03

〔記者張文川／台北報導〕台中市鵝肉攤販呂文昇與賣雞攤販吳慶陸，21年前、2004年殘忍凌虐殺害一對老夫妻，搜刮強盜1萬2000元，最高法院2006年依強盜殺人罪判處死刑，吳慶陸於2019年病逝，呂文昇等待死刑執行已近19年，憲法法庭去年9月釋憲「死刑合憲但嚴格限縮要件」後，他聲請再審並停止執行，質疑法院未審酌他所犯是否符合「情節最嚴重罪行」，高等法院台中分院今年6月認為聲請程序與實體都不合法，裁定駁回；呂男抗告，最高法院亦駁回確定。

歷審判決指出，吳慶陸是台中水湳市場雞肉攤商，因遭地下錢莊債務逼債，經賣鵝肉的呂文昇引介，得知台中市北屯的76歲黃庭、黃楊碧霞老夫婦，有多棟不動產出租，財力豐厚，兩人共謀行搶。

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2004年1月7日中午，呂、吳到黃夫婦住處向其借錢遭拒，呂拿出預藏西瓜刀架住黃翁脖子「強借」50萬元，老夫婦不屈服，呂割傷黃翁頸部，吳則刺傷老婦，暴力逼迫夫婦說出財物放置處，用小刀凌遲老夫婦，最終殘忍殺害，搜刮1萬2000餘元逃逸。

2006年8月最高法院依強盜殺人罪判處2人死刑，廢死聯盟多次為2人聲請再審及釋憲，2019年7月吳慶陸胃癌病死台中監獄培德醫院，呂文昇收押於台中看守所等候執行，迄今19年尚未執行。

呂文昇聲請再審，主張依據憲法法庭去年9月做成113年憲判字第8號判決，明定「出於謀殺之蓄意連續殺人」，是判斷是否為「情節最嚴重之罪」的重要因素，呂男是預謀強盜期間才萌生殺人犯意，不符最嚴重犯罪，定讞判決未審酌此點，也未評估再犯、更生教化、再社會化等的可能。

台中高分院認為，程序方面，本案是由最高法院判決定讞，聲請再審的對象應為最高法院，呂男聲請再審程序不合法。

實體方面，再審制度是為了排除確定判決的事實認定違誤，所設的非常救濟制度，若僅涉及刑罰權行使，而不是犯罪行為本身的評價，若准予再審，將動搖法律的安定性，且呂男未提出足以動搖原判決的新事實、新證據，故裁定駁回。

呂文昇提出抗告，最高法院認為台中高分院的裁定未違誤法令，駁回抗告確定。

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