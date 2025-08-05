基市2里長疑涉弊遭檢調搜索 釐清台62線橋下停車現況

基隆地檢署今天上午指揮法務部調查局心北市調查處重新站搜索安樂區公所，並調閱相關卷證。（記者林嘉東攝）

2025/08/05 12:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕台62線東西向萬瑞快速道路橋下公共停車場傳弊案，基隆地檢署今（5日）上午指揮法務部調查局新北市調查處重新站，搜索基隆市安樂區公所、中崙里、新崙里長辦公處、住處等多處，釐清停車場使用現況，是否遭里長挪用或圖利自己或他人情事。

據指出，立法委員蔡適應2017年間，為活化台62線0k+300萬瑞快速公路基金段P6-A2橋下空間」，邀請交通部公路總局，與橋下中崙、新崙里長到場協調，作為2里民等公共停車之用；未料，檢調近來接獲檢舉，公共停車場疑遭里長挪作他用，或圖利他人或自己情事。

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基隆地檢署今天上午指揮調查官搜索安樂區公所、中崙、新崙里辦公室、中崙里長李源林、新崙里長林金龍等人住處，並至安樂區公所調卷，釐清2兩里長是否依規定將橋下空間，供里民停車或有涉及不法情事。

基隆地檢署今天上午指揮法務部調查局心北市調查處重新站搜索安樂區公所，調查官在區長辦公室調卷中。（記者林嘉東攝）

交通部公路總局提供東西向62線快速道路橋下供基隆市安樂區新崙里、中崙里民提供，近日傳出弊案，檢警搜索釐清中。 （讀者提供）

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