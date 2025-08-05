行車糾紛引爆砸車！連警察到場也砸 火爆男被法辦

41歲的蔡姓男嫌犯拿對方蔡男的安全帽猛砸蔡男的機車，被警方依毀損現行犯逮捕。（圖取自社會事新聞影音）

2025/08/05 11:44

〔記者王俊忠／台南報導〕4日下午，台南市東區馬路發生1件機車騎士間的行車糾紛，都姓蔡的兩名男子從府連路一路追逐到勝利路口時爆發激烈口角爭執，年紀較長、41歲的蔡姓男嫌不滿對方騎乘態度，拿對方的高價安全帽猛砸對方機車，連警方到時還在砸，被警方逮捕、依毀損現行犯送辦；蔡嫌也告對方涉侮辱，兩人都被警方帶回偵辦。

據了解，此案發生在4日下午3點許，41歲的蔡姓男嫌犯與年約20歲的蔡姓男子，兩人分騎機車在東區府連路發生行車糾紛，蔡嫌一路尾隨蔡男人車到東區勝利路、青年路口，將蔡男攔下理論，雙方發生口角辱罵情事。

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轄區南市警一分局獲報派員到場查處時，蔡嫌還拿蔡男脫下的安全帽猛砸蔡男機車，車身有明顯損壞，員警見狀立即制止並將蔡嫌逮捕，機車被砸的蔡男對蔡嫌提出傷害、毁損告訴；另蔡嫌亦對蔡男提出公然侮辱告訴。警方訊後依毀損現行犯將蔡嫌移送台南地檢署偵辦。

南市警一分局呼籲，民眾遇有行車糾紛情事，應冷靜並立即報警到場處理，切勿動用私刑，以確保人身與財產安全。

蔡男的機車遭41歲蔡姓嫌犯拿安全帽砸損。（民眾提供）

蔡男的價昂安全帽成為41歲蔡姓男嫌犯拿來砸毀蔡男機車的工具。（民眾提供）

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