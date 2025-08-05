透過臉書假投資廣告行騙 南警破獲具幫派背景詐團

南市刑大歷時近1年追查，破獲有幫派背景的詐騙集團，以鄭姓主嫌為首的12人。（圖由警方提供）

2025/08/05 12:00

〔記者王涵平／台南報導〕南市刑大歷時近1年追查，破獲有幫派背景的詐騙集團，以鄭姓主嫌為首的12人，透過臉書假投資廣告誘騙被害人，估計詐騙金額高達2億元，目前確認2名被害人共損失205萬元，詢後依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，鄭姓主嫌聲押獲准，警方持續溯源追查資金流向與其他共犯。

警方調查，鄭姓主嫌（幫派背景太陽聯盟雲林分會）於雲林1處新建案租屋設置詐團機房，幕後指揮2名控盤手，分別負責車手線與收水線，組織分工縝密，成員皆長期居住於機房內並接受控管，不得擅自外出。其中，車手蔡嫌具竹聯幫仁堂明仁會背景，另鄭嫌與2名控盤手均為太陽聯盟成員，該集團長期施用毒品維持精神亢奮與服從度，由蔡姓藥頭日夜送毒品至機房，供主嫌、幹部及成員每日吸食愷他命及彩虹菸等新興毒品。

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警方於去年9月25日發動查緝，因部分成員一度逃逸藏匿，經逐一查證並釐清犯罪角色，今年7月22日移送台南地檢署偵辦，查扣手機、平板電腦、假公司章、賓士自小客車，以及大麻、毒品咖啡包、愷他命、彩虹菸、現金等大批證物。

警方指出，該集團透過臉書假投資廣告引誘民眾上鉤，「境外詐騙機房」下達指示給「台灣鄭姓詐騙機房」後，指揮操盤手（謝姓、吳姓及廖女），操盤手再指揮「車手」將錢交給「收水手」取回。詐團以「假求職、真詐騙」手法誘騙年輕人，成員年齡多介於20至27歲之間，以「高薪＋毒品＋獎金」吸引加入，使成員無法輕易脫身。

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南市刑大破獲有幫派背景的詐騙集團，透過臉書假投資廣告誘騙被害人，估計詐騙金額高達2億元。（圖由警方提供）

南市刑大歷時近1年追查，破獲有幫派背景的詐騙集團，以鄭姓主嫌為首的12人，透過臉書假投資廣告誘騙被害人，估計詐騙金額高達2億元。（圖由警方提供）

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