台中黎明重劃弊案纏訟 各地自救會與學者聲援黎明幼兒園

黎明幼兒園拆除案今天開庭，各地自救會與學者聲援園長林金連（右三）。（記者張瑞楨攝）

2025/08/05 11:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕面積186.5公頃，被稱為台灣最大重劃弊案、最誇張「獵地案」的台中市黎明（單元二）自辦市地重劃弊案，已被法院判決違法，被判刑4年10月與6月的前立委楊文欣，今年2月過世，但衍生的訴訟仍未停止，被劃入重劃的黎明幼兒園園長林金連，拒絕參與重劃與拆遷而纏訟多年，今天開庭時，學者與各自辦重劃自救會到法院聲援，他們呼籲司法儘速判決林金連勝訴，台中市政府應介入撤銷重劃會法定資格。

台中市黎明自辦市地重劃弊案中，台中地院與高等法院台中分院歷次審理都判決，沒收承辦重劃的富有土地開發公司，名下位於台中市精華地段「交六」的土地，但沒收的面積計算不同，上月（7月）高等法院台中分院刑事更一審，判決沒收是8854坪，市價約70億元。

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今天針對林金連控告重劃會部分，高等法院台中分院開庭，包括政治大學教授徐世榮、時代力量發言人鄭宇焱、小民參政歐巴桑聯盟中彰投黨部發言人蔡佩珊與台中自辦重劃受害者自救會聲援。

林金連強調，他無法理解台灣會有自辦重劃的惡法，政府與財團勾結，掠奪人民土地標售，例如市長盧秀燕曾說，她手上有540億土地可標售，這些土地就是從重劃與徵收，從人民手上獲得；政治大學教授徐世榮則強調，自辦市地重劃本質並非自辦，也非重劃，是政府聯合地方派系與財團建商，一起搶奪人民土地，「私徵收」才是本質。

他強調，政府透過都市計畫，先把土地「圈取來」，再由政府核定自辦市地重劃，發生弊端之後，再說這是私人糾紛，政府不介入，最高法院已經判決，違法組成的重劃會應無效。

徐世榮指出，黎明重劃的重劃會違法（富有公司承辦，由前省議員、前立委楊文欣等人先買下兩塊土地，登記467人名下，這些人頭地主每人持有面積僅A4影印紙大小，藉此取得重劃會多數的理事、監事席次，再虛列地上物拆遷補償費、公共設施工程費共13億3000萬餘元），法院應判決林金連勝訴。

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