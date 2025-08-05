股市禿鷹案纏訟20年 前金管會金檢局長李進誠改判4年5月、電子監控

高院更五審審理股市禿鷹案，今改判前金管會金檢局長李進誠4年5月，並配帶電子手環，接受電子監控。（資料照）

2025/08/05 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案，2005年被依貪污治罪條例的圖利罪起訴，一審被重判10年，高等法院更四審判李4年6月，經最高法院撤銷發回，高院更五審今改判4年5月徒刑，並當庭諭知李自今年8月4日起至115年8月5日止的1年期間，須接受電子手環科技監控，並攜帶個案手機，每天拍攝自己拍攝臉部照片傳送科控中心。

曾任高等檢察署檢察官的李進誠，是司法官學院第20期結業，在台北地檢署主任檢察官時期，偵辦多起經濟犯罪、貪污案，被法界視為明日之星，看好假以時日升官擔任一審檢察長。

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不料，李進誠於2005年1月起轉任金管會金檢局長期間，被控充當內鬼，得知勁永公司與子公司做假交易，檢方將展開偵辦，竟洩漏檢調規劃搜索勁永公司的內線消息給金主林明達，放空勁永獲利。

另外，李進誠亦被控洩漏法務部調查局有關勁永資金查核供熟識的記者報導勁永公司遭證交所及檢調偵辦一事，使勁永股票下跌，台北地檢署偵查後，2005年10月間，起訴李進誠等人。

台北地院依貪污治罪條例圖利等罪判李進誠10年，上訴後，高等法院判李9年6月，經最高法院撤銷發回，高院更一審僅依洩密罪判1年4月徒刑，依中華民國96年罪犯減刑條例減為8月徒刑。高院更二審認定李進誠犯貪污罪及洩密罪，考量全案纏訟逾8年，依速審法減刑，改判6年。檢方不服上訴，高院更三審依洩罪輕判李6月，得易科罰金。

檢方上訴後，最高法院撤銷發回，高院更四審改依貪污罪，2022年判李4年6月。上訴後，最高法院第5度撤銷發回，高院更五審今改判4年5月、並須接受電子監控。

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