知名連鎖當歸鴨餐廳少東疑欠債 2連鎖店面遭潑漆

當歸鴨餐廳落地窗遭潑漆。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/05 11:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕知名連鎖餐廳遭潑漆！新北市樹林、新莊兩間連鎖餐廳「斗六當歸鴨」，昨晚先後遭到不明人士潑漆，警方調閱機車車牌，鎖定犯嫌並於1小時內將作案的2嫌逮捕法辦。經了解，原來是當歸鴨的少東疑似在外欠錢高達6位數，才被人尋仇報復。

據悉，昨晚11時許宵夜時段，當歸鴨餐廳內人聲鼎沸，這時突然2男子騎車在門口停下，對落地窗潑了一大片紅漆後飛車離去；10分鐘後，位於新莊區的總店也被潑紅漆，警方獲報即刻著手偵辦。

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經調查，這兩起潑漆案犯嫌為同一組人馬，警方調閱監視器鎖定車牌，順利找到還在大街上亂竄的兩人，將其攔停並逮捕。警方調查，兩人身分為22歲林姓男子與28歲江姓男子，他們向警方供稱，因為當歸鴨少東欠錢不還，所以給他警告。

林、江向警方表示，他們是被叫來潑漆的，不願供出幕後主使，直說當歸鴨少東欠錢超過6位數，還一直躲避，所以來店面潑漆以示警告。店家表示，不知道少東在外行徑，警方目前也在持續聯繫，以釐清詳細案情，並將追緝幕後主使。警詢後，依毀損罪嫌，將林、江2人移送法辦。

警方循監視器鎖定車牌，後續將林、江2嫌逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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