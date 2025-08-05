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    傳訊「技術差又粗魯」 酒館正妹控老闆性侵判無罪

    傳訊「他沒有硬上、我也算默許、技術差又粗魯」，酒館正妹控老闆性侵判無罪。示意圖。（資料照）

    傳訊「他沒有硬上、我也算默許、技術差又粗魯」，酒館正妹控老闆性侵判無罪。示意圖。（資料照）

    2025/08/05 11:40

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹酒館正妹小梅指控老闆張男仗著權勢將她性侵得逞，憤而驗傷提告，新竹地院法官發現她事後竟傳「他沒有硬上我、我也算默許、把我的奶揉到一堆瘀青、馬的技術差又粗魯」等訊息給友人，甚至DNA檢體驗出不是張男的男性，認定不構成利用權勢性交，諭知全案無罪。

    檢方起訴指控，張男為竹市酒館股東兼合夥人，且為實際營運決策者，員工小梅負責外場接待工作。112年5月31日凌晨員工飲酒聚會時，張男藉機坐在小梅身旁撫摸其胸部，靠近耳旁說「陪我」，小梅回應「我有拒絕的權利嗎？」張男「妳覺得呢？」眾人離去後，小梅因監督關係而隱忍屈服與張男性交，事後身上多處受傷，檢方依利用權勢性交罪嫌起訴張男。張男則聲稱二人是合意性交。

    法官調查，案發後未見小梅有何受迫於張男利用權勢性交，所可能出現的害怕、擔憂、緊張、不安反應，亦未見小梅在此段期間內有何嘗試向他人求助之舉。

    此外小梅曾傳送「因為他並沒有硬上我」、「我是半清醒的」、「我也算默許了這件事」、「還把我的奶揉到一堆瘀青」、「馬的技術差又粗魯，後來態度又這麼機掰」等訊息給友人，且案發後小梅甚至主動以IG聯繫被告，約7天才到醫院驗傷、警局提告，難認二人性交時是因受被告利用權勢所為。

    此外，部分檢體檢出的男性DNA，與被告型別不同，則其傷勢是否被告所為，已有疑問。

    最後法官認為，本案除告訴人單一指述外，並無充分補強證據足認被告係利用權勢而為，最後諭知無罪。

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