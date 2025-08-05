擺脫債務枷鎖！單親媽獨撐家計遭173萬壓頂 北院裁准更生

台北地方法院裁定，認定邱女確有債務無力清償，准許進入更生程序。（資料照）

2025/08/05 11:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕面對高達173萬元債務壓力，於統一超商擔任店員、獨自撫養孩子與年邁父親的邱姓單親母親，向法院聲請債務更生程序。台北地方法院昨裁定，認定其確有債務無力清償，准許進入更生程序，藉由法律途徑重建經濟生活，擺脫債務枷鎖。

北院審理指出，邱女因生活困難，去年向法院聲請債務清理調解，但協商未果，其所負無擔保及無優先權的債務本金、利息，總額為173萬9890元，扣除名下保險解約金約13萬2389元後，仍有超過160萬元債務待清償。

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北院調查，邱女目前月收入為3萬5330元，需支應自身生活費2萬280元，另獨力扶養一名仍在就學的未成年子女及年逾七旬、無穩定收入的父親，每月支出扶養費分別為8000元及5000元，扣除後每月僅餘約2050元可用於還債。依此金額計算，清償完全部債務需耗時逾65年，顯見邱女確已無法以現有條件正常履行債務。

值得注意的是，法官認定邱女為「消費者」身分時，雖發現她曾掛名擔任小吃店負責人，但因店面月營業額平均未逾20萬元，仍符合消費者債務清理條例適用標準。

北院認為，債務人對已屆清償期之債務有不能清償之虞，無駁回更生聲請的法定事由，遂依《消費者債務清理條例》第11條等規定，裁定其自114年8月4日下午4時起，開始更生程序，並指派司法事務官協助後續處理。

北院提醒，債務人後續仍須提出一份具實踐可能、足以獲得債權人會議通過，或經法院認定為公允的更生方案，方能免於程序最終轉為清算，呼籲債務人審慎擬定未來財務規劃。

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