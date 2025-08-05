為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    指浪費台灣健保資源 洗腎患者辱罵中配病友賤女人被判刑

    指浪費台灣健保資源，洗腎患者辱罵中配病友賤女人被判刑。（情境照）

    指浪費台灣健保資源，洗腎患者辱罵中配病友賤女人被判刑。（情境照）

    2025/08/05 10:34

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在醫院洗腎的蔡男，疑因不滿同樣洗腎的中國籍陳女浪費台灣健保資源，竟接連對陳女口出「臭女人、賤女人」等言論，新竹地院依公然侮辱罪判處拘役20天。

    法官調查，蔡男與陳女長期同在新竹臺大分院生醫醫院竹東院區洗腎室洗腎，院方原安排其二人洗腎時間為每週二、四、六之中午至下午時段，蔡男因陳女具有中國籍身分，對其懷有敵意，接續多次於去年2月13日起公然以「臭女人、賤女人、雞八毛」等言論，及向其做出吐口水動作等行為公然辱罵、侮辱。

    蔡男矢口否認公然侮辱犯行，辯稱沒有駡那麼難聽，只是碎唸她中國人不要臉。陳女說，蔡男常罵他賤女人、臭機掰、滾回中國不要浪費台灣的健保資源。

    法官認為，蔡男對陳女口出「臭女人、賤女人、雞八毛」等語及向其做出吐口水動作等行為，在現實生活中，對他人不僅以低下言詞責駡且作勢吐口水行為，依社會通念，係對他人表達不屑、看不起、貶低之意，客觀上顯係貶損他人社會人格及社會評價行為，構成侮辱之意，其公然侮辱犯行足以認定。

    法官審酌被告為心智成熟成年人，理應以理性、和平態度與同室接受洗腎治療之他人相處，竟率爾在特定多數人得以共見共聞下，公然侮辱被害人，足以貶損其名譽、人格及社會評價，致被害人受有精神上痛苦，顯見其欠缺尊重他人人格觀念，應予譴責，加上被告否認犯行，迄未與被害人和解或賠償其損害，最後依公然侮辱罪判處拘役20天。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播