指浪費台灣健保資源，洗腎患者辱罵中配病友賤女人被判刑。（情境照）

2025/08/05 10:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在醫院洗腎的蔡男，疑因不滿同樣洗腎的中國籍陳女浪費台灣健保資源，竟接連對陳女口出「臭女人、賤女人」等言論，新竹地院依公然侮辱罪判處拘役20天。

法官調查，蔡男與陳女長期同在新竹臺大分院生醫醫院竹東院區洗腎室洗腎，院方原安排其二人洗腎時間為每週二、四、六之中午至下午時段，蔡男因陳女具有中國籍身分，對其懷有敵意，接續多次於去年2月13日起公然以「臭女人、賤女人、雞八毛」等言論，及向其做出吐口水動作等行為公然辱罵、侮辱。

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蔡男矢口否認公然侮辱犯行，辯稱沒有駡那麼難聽，只是碎唸她中國人不要臉。陳女說，蔡男常罵他賤女人、臭機掰、滾回中國不要浪費台灣的健保資源。

法官認為，蔡男對陳女口出「臭女人、賤女人、雞八毛」等語及向其做出吐口水動作等行為，在現實生活中，對他人不僅以低下言詞責駡且作勢吐口水行為，依社會通念，係對他人表達不屑、看不起、貶低之意，客觀上顯係貶損他人社會人格及社會評價行為，構成侮辱之意，其公然侮辱犯行足以認定。

法官審酌被告為心智成熟成年人，理應以理性、和平態度與同室接受洗腎治療之他人相處，竟率爾在特定多數人得以共見共聞下，公然侮辱被害人，足以貶損其名譽、人格及社會評價，致被害人受有精神上痛苦，顯見其欠缺尊重他人人格觀念，應予譴責，加上被告否認犯行，迄未與被害人和解或賠償其損害，最後依公然侮辱罪判處拘役20天。

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