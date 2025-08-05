恨前妻無法忘情前男友，他與音樂女師塗鴉婚紗照洩個資公審。（情境照）

2025/08/05 10:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹郭男離婚後，赫然從前妻遺留的日記發現，13年婚姻生活中她仍對前醫師男友念念不忘，憤而與音樂老師沈女聯手在當年婚紗照上寫著「妳帶著不完全的愛情嫁給了郭，這是多麼不公不貞之心呀！」還將婚紗照公開陳列，新竹地院依違反個資法將二人判刑。

法官調查，沈女則係教導郭男曲笛音樂的老師。112年3月郭男與陳女經法院調解離婚後，陳女搬出住處，郭男發現陳女遺留日記，發現她在婚姻關係存續期間仍思念前男友，因而心有不滿。

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去年4月沈女在郭男與陳女當年婚紗照上，寫著「當妳心裡還愛著笨的時候，妳帶著不完全的愛情嫁給了郭，這是多麼不公不貞之心呀。妳的白紗帶著對笨的愛而嫁。妳帶走的不只是郭的所有積蓄，還有妳徹底的無心無情！難怪笨會離開妳。但是上帝再一次給妳幸福，妳卻一樣無心無情！」

沈女與郭男共同將該婚紗照交給陳女，陳女拒收，二人即將婚紗照擺在騎樓柱子旁，使途經該處之不特定人得以觀覽。

經陳女報警到場處理，郭男才將婚紗照收回，事後二人又在婚紗照上加寫「13年的陳女婚姻裡，卻一直還愛著她前男友阿笨，13年裡她挑剔丈夫，丈夫為了孩子默默忍受著她一切冷言冷語，所有家中的家務都是丈夫下班後在默默整理收拾。陳女一直沒有忘記前任醫師男友，多金高品位，但卻被分手而不得不毀了另一個男人的人生！陳女心鐵如石，無情無心！」

二人再於當晚將婚紗照懸掛在郭男住處1樓大門前柱子上，使同社區其餘住戶或途經該處不特定人得以觀覽。

法官審酌郭男離婚後，因前妻過往感情而對其心有不滿，竟未循理性、和平方式溝通，反而與沈女共同以公開個人資料及散布足以貶損名譽文字，致陳女隱私及名譽均受到損害，最後將二人均依共同犯非公務機關非法利用個人資料罪判刑3月。

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