「行人有序」專案奏效 竹縣上半年交通事故傷亡下降

新竹縣政府跨局處前往各級學校、偏鄉社區及高齡者聚集處所，因地制宜，給予適當的交通安全觀念。（新竹縣警察局提供）

2025/08/05 09:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局配合交通部推動人本交通政策，去年7月1日起，在竹北市光明六路東一段與自強北路口等5處路口建置科技執法，車不停讓行人及闖紅燈系統取締件數都呈倍數成長，今年起並推動「行人有序」專案，上半年死傷人數都較去年同期下降，成效顯著。

警察局去年7月1日起，在竹北市光明六路東一段與自強北路口、竹北市自強南路與自強南路 59 巷口、新豐鄉新興路與建興路口、竹東鎮北興路與東林路口、關西鎮正義路與中山路口等5處路口建置科技執法，取締車不停讓行人及闖紅燈。

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據統計，啟用後至今年6月底止，共取締「車不停讓行人」3836 件，較前一年同期（2023年7月至2024年6月）取締 1722 件增加 2114 件（123%）；「行人違規」部分，取締286件，較前一年同期（2023年7月至2024年6月）取締110 件增加176（160%）。

警察局進一步統計表示，新竹縣今年1至6月A1類交通事故行人死亡人數0人，較去年同期5人減少5人（-100%），受傷人數238人，較去年同期280人減少42人（-15%），顯示該局透過交通執法作為，有效達成交通部推動「行人友善」、「行人有序」及「防制行人事故」等政策，降低行人交通事故發生。

交通旅遊處表示，持續設置行人專用時相、增設人行道、改善標誌標線等改善；教育局也協請警察局交通隊前往各級學校、偏鄉社區及高齡者聚集處所，依據受眾年齡不同，結合當地交通環境特性，給予適當的交通安全觀念。縣府跨局處透過推動工程改善、教育宣導與嚴正執法，期打造更安全的道路環境，朝友善的人本交通邁進。

新竹縣政府警察局持續不定期執行擴大執法。（新竹縣警察局提供）

新竹縣政府警察局持續攔查交通違規車輛。（新竹縣警察局提供）

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