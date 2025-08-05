婦騎機車1方向燈連過兩彎拒酒測罰18萬 法官認警違規攔查判撤罰

警察執行酒測過程必須符合警察職權行使法的規定。（記者黃明堂攝）

2025/08/05 10:06

〔記者黃明堂／台東報導〕警察慣以方向燈不當使用來攔查，再進一步查是否酒駕，前者罰款僅1200元，後者若拒酒測罰款18萬元起跳，但這種「以小博大」的取締作法，於法不盡相符；台東一位婦人打一次方向燈，在短距離內連過兩彎，被警追上後被要求酒測，她認為方向燈未不當使用，且警非法進行酒測，加以拒絕，被開出前兩項罰單，她訴願不成後提行政訴訟，法官支持她有理，撤銷罰單。

本件是員警進行巡邏勤務時，見張婦騎機車沿台東市豐谷北路22巷右轉豐谷北路，第1次右轉彎行為完成後未立即關閉方向燈，續直行後第2次右轉，2次轉彎行為僅使用1次方向燈，警認為有不依規定使用方向燈之違規而攔停取締，盤查時發現她雙眼泛紅且散發酒氣，客觀合理判斷有酒駕之行為，經使用酒精檢測器初篩有酒精反應，進而要求進行酒測，但員警多次要求原告配合酒測及告知拒測法律效果，張婦仍表示拒測。警因此依不當使用方向燈及拒酒測開出兩張罰單。

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張婦提行政訴訟，高雄高等行政法院審理後判斷，兩個轉彎點距離不遠，且當中並無其他交岔路口得以轉彎，使用1次方向燈並不會造成其他用路人混淆難以預判，因此並無不依規定使用方向燈之情形。

在拒酒測部分，法官勘驗採證光碟，認定張婦既無不依規定使用方向燈之違規，騎車過程並未見有搖晃、蛇行或其他不當駕車行為，也無其他客觀具體情事得被合理判斷為可能發生危害之交通工具，因此員警之攔停，顯不符合警察職權行使法第8條第1項所指「依客觀合理判斷易生危害之交通工具」得予以攔停之規定，張婦拒絕接受酒測有理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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