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    利用網路聊天室販毒 警逮捕毒梟起獲千包毒咖啡

    警方查獲毒咖啡包1099包、手機2支、販毒所得3萬元等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲毒咖啡包1099包、手機2支、販毒所得3萬元等贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/08/05 09:54

    〔記者劉慶侯／台北報導〕37歲陳姓男子，利用網路聊天室伺機兜售毒品咖啡包。北市刑警大隊偵八隊根據線蒐證，利用對方在北市中山區交易時當場逮獲陳嫌，並起出總重約3639.75公克的毒品咖啡包1099包。訊後依法移送，同時追查毒品來源中。

    北市刑大表示，警方近來查獲的毒品案件中，許多毒販都將毒品偽裝成即溶飲品的混合式毒品，如將咖啡包、果汁包的外包裝改以小惡魔、流行精品、潮牌LOGO或動漫主角吸引目光，但包裝內毒品成分不明，導致年輕人施用過量或混合施用不同毒品致死。

    市刑大偵八隊月前執行網路巡邏時，在特定的聊天社群平台，發現有毒販利用社群軟體兜售毒咖啡包，以1包3百至5百元不等的價位，販售毒品即溶包謀利。

    警方蒐證完成後鎖定陳姓男子涉嫌，前日於對方北市中山區交易毒品時當場逮捕，現場查獲毒咖啡包1099包、手機2支、販毒所得3萬元等贓證物。

    全案依毒品危害防制條例罪移送台北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方查獲各類不同包裝的毒咖啡包1099包。（記者劉慶侯翻攝）

    警方查獲各類不同包裝的毒咖啡包1099包。（記者劉慶侯翻攝）

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