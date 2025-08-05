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    分居後懷疑他人送前女友禮物 男子竟搶走手提包

    分居後懷疑他人送前女友禮物，男子竟搶走手提包。圖為苗栗地院。（資料照）

    分居後懷疑他人送前女友禮物，男子竟搶走手提包。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/08/05 09:35

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣陳姓男子與女子小安（化名）曾交往並且同居，當時小安尚未成年，後來2人於今年3月間分手後也不再同居，不過2人分手不到1個月，陳男因不滿小安被男性友人騎機車搭載，取走小安放在機車上手提包，之後陳男又破壞從小安手提包取出的耳機保護套，小安因此報警。苗栗地院法官近期審理此案，認為陳男觸犯家暴妨害自由罪，判處陳男應執行拘役25日，如易科罰金以1000元折算1日。

    案發時小安仍未滿18歲，小安與陳男分手後不久，男於今年4月上旬凌晨時分見到小安由其他男性騎車搭載，陳男上前取走小安放置於機車掛勾上的手提包。

    陳男拿走手提包後，發現裡面放置耳機保護套，陳男懷疑該耳機保護套為小安男性友人所送，因此丟棄耳機保護套。後來陳男聯繫小安母親，表示要歸還小安手提包。

    苗栗地院法官審理後，認為陳男犯成年人故意對少年犯強制罪、成年人故意對少年犯毀損他人物品罪，需執行拘役25日，如易科罰金以1000元折算1日。

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