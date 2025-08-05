誤信詐騙損失逾百萬 新竹婦人店鋪生意困頓又背稅債

新竹市一名婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元。（新竹分署提供）

2025/08/05 09:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市一名婦人積欠稅捐及罰鍰，近年因陸續遭詐騙集團詐騙，損失金額超過百萬元，生活更陷入財務危機。法務部行政執行署新竹分署呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙。

據了解，111年間陳婦出售名下不動產，依法應繳納約300萬元房地合一稅及罰鍰，當新竹分署查詢資金流向時，她表示售屋所得全數用於清償債務與歸還債權人，並無任何資金留存。

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當問到是否願意分期繳納稅款時，陳女坦言店鋪每月店租2萬元都已難以負擔，無法辦理分期。

事後才知道，陳女自110年起遭詐騙集團陸續以投資等名義誘騙資金，損失金額由其配偶統計已逾百萬元。其經營的店鋪租金壓力沉重，生意冷清入不敷出，經濟狀況每況愈下。

新竹分署呼籲大眾，詐騙手法層出不窮，尤其以假冒政府機關、公務員、金融機構人員的詐騙情節最常見，應特別警覺「來路不明的投資邀請」或「要求匯款給陌生人」等情形。民眾如有任何稅務疑問或遭遇詐騙事件，應立即聯絡165反詐騙專線或相關單位查證，切勿貿然轉帳。避免因一時誤信而陷入長期經濟與法律困境。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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