南投疑似「地面師」詐騙案頻傳 地籍異動即時通助民眾防範

疑似不動產投資詐騙案頻傳，南投縣各地政事務所提供「地籍異動即時通」 申辦，避免民眾受騙。（記者張協昇攝）

2025/08/05 08:54

〔記者張協昇／南投報導〕「地面師」詐騙案件頻傳，南投縣府地政處統計，今年上半年縣內各地政事務所通報13件疑似不動產詐騙投資案件，金額高達1億1000萬元，呼籲民眾申請內政部推出的「地籍異動即時通」服務，可有效預警地籍資料可疑異動，避免受騙。

南投縣政府地政處指出，不動產詐騙案，被害人大都透過Facebook或Line社群認識不明人士，遭詐團以「穩賺不賠」、「短期高報酬」等話術誘騙投入資金，一旦受騙不但損失金錢，還可能捲入法律糾紛。為保障民眾產權，避免類似詐騙案發生，內政部推出「地籍異動即時通」服務，民眾申辦買賣、拍賣、贈與、信託、抵押權設定、書狀補給、查封、假扣押、判決移轉、調解移轉及和解移轉登記案件，系統於辦理「收件」、「異動完成」時，將透過簡訊或Email自動通知義務人，有效預警可疑異動，民眾可攜帶身分證明文件免費至縣內各地政事務所申辦，或使用自然人憑證透過內政部數位櫃檯線上申請。

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縣府地政處表示，今年3月，南投地政事務所即藉由「地籍異動即時通」，聯手警方及時攔阻民眾遭設定抵押房產900萬元，保住房產積蓄。提醒民眾詐騙手法不斷翻新，民眾勿輕信社群軟體中來路不明的不動產投資邀約，特別是聲稱「高獲利、零風險」的誇大訊息，尤其土地買賣交易簽約前應確認賣方身分真偽，當對方急促要求簽約或強調「限時優惠」，即應提高警覺。

南投警分局今年3月聯手南投地政事務所，適時攔阻1件疑似不動產詐騙案。（警方提供）

南投地政事務所提供民眾申辦「地籍異動即時通」服務，提醒民眾地籍可疑變動。（記者張協昇攝）

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