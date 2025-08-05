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    趁父巴金森氏症盜領2千多萬還移轉土地 逆子發財夢一場空

    趁父巴金森氏症盜領2千多萬還移轉土地 ，法官判逆子發財夢一場空。（記者蔡彰盛攝）

    趁父巴金森氏症盜領2千多萬還移轉土地 ，法官判逆子發財夢一場空。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/05 08:16

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓男子趁父親罹患巴金森氏症有失智情形之際，從父親存款中領出超過2千萬元，甚至還將父親位於新竹市價值數千萬土地趁機過戶到自己名下，吳父憤而提告，新竹地院民事庭審理認定吳父並未授權給兒子，判他需吐出2152萬以及將土地回復登記給父親。

    吳父說，3個女兒出嫁後，僅剩他跟兒子同住，111年底他因年事已高而開始出現走路經常跌倒、記憶衰退等退化及失智之症狀，子女找外籍看護負責照顧他，他為保障財產安全，遂將個人金融機構存摺、印章及金融卡等物品交給兒子保管。

    事後他因心智狀況日趨嚴重，經檢測為續發性巴金森併發失智症，子女向法院聲請監護宣告，經新竹地院裁定准許。子女查看他存摺，發現竟轉出1600萬元至兒子帳戶，且繳納贈與稅160萬元，此外尚有多筆透過ATM提領現金及大筆臨櫃提款情形，扣除ATM提領部分，其帳戶遭兒子提領金額高達2392萬元。

    兒子更於112年9月將他名下新竹市土地以贈與為由，移轉登記至自己名下。因此要求兒子償還2392萬元，及將土地所有權移轉登記塗銷，並回復登記為他所有。

    法官調查，吳父於112年3月間起即有精神錯亂、無法理解、處理複雜事務情形，其意思能力欠缺已達於不能處理自己事務程度，顯無能力再授權或同意他人提領其帳戶內存款。兒子自112年4月至9月約半年內，除以提款機提領每月4萬至24萬元不等款項外，更提領金額逾2千萬元，顯已超過一般人日常生活開銷額度。

    因此法官認為，吳男提告要求兒子返還2152萬元自屬有據。至於其他款項提領時間，則為吳父於112年3月出現明顯錯亂失智症狀前，無法認定當時吳父已無意思表示能力，該部分金額不准返還。

    最後法官判兒子應給付父親2152萬元，並應將不動產登記塗銷，並回復登記為吳父所有。

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