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    咆哮鬧事不甩保護令 新竹恐怖前夫判拘役

    新竹恐怖前夫，吃保護令後變本加厲使壞。（情境照）

    新竹恐怖前夫，吃保護令後變本加厲使壞。（情境照）

    2025/08/05 08:01

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹林姓男子因對前妻家暴後，被新竹地院核發通常保護令，竟仍不知悔改，反而多次跑到前妻工作的餐廳咆哮鬧事，或將她的機車騎走亂放讓她找不到，新竹地院再依違反4次保護令罪將恐怖前夫林男判刑。

    法官調查，43歲的林男為陳女前夫，因對妻子家暴，經新竹地院去年8月1日核發民事通常保護令，裁定令其不得對陳女實施身體或精神上之騷擾、脅迫或其他不法侵害之行為，經新竹市警察局第一分局警員於去年8月9日告誡林男保護令內容。

    去年11月16日晚間，林男到陳女上班的餐廳內，大聲咆哮、大力拍打餐桌、將餐桌上物品翻落地上，並指定要陳女服務，以此方式騷擾，而違反保護令。

    當天深夜林男到餐廳前，趁陳女要騎機車之際，以腳踹倒陳女機車，致使陳女人車倒地頭部挫傷、右手肘挫傷並瘀傷。

    隔天晚上林男又到餐廳前，持備用鑰匙，將陳女機車騎至中正路巷底空地，以此方式騷擾而違反保護令。

    去年12月6日晚間林男到餐廳前，坐在陳女機車坐墊上等侯，經陳女報警，林男才離開。

    法官考慮林男於知悉地院核發民事通常保護令內容後，猶不知深切警惕，竟漠視保護令內容，仍連續對前妻騷擾及實施精神上不法侵害行為，對於法律禁令視若無睹，恣意違反，顯然漠視國家欲防止家庭暴力行為所為努力，所為實值嚴厲譴責，最後依違反4次保護令罪判處拘役110日。

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