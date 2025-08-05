11年地下匯兌逾50億 人力仲介公司老闆80萬交保

台北地檢署。（資料照）

2025/08/05 07:00

〔記者王定傳／台北報導〕伯樂人才資源仲介管理顧問公司，涉非法經營地下匯兌業務，收受印尼籍移工款項後進行換匯業務，並從中抽取手續費，從2013年至2024年間11年來，匯兌規模逾50億元；台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處搜索，並約談公司負責人莊家榮及其印尼籍員工黃來招共7人，訊後依違反銀行法等諭令莊80萬元交保、黃20萬元交保，2人均限制出境出海。

據了解，移工將錢匯回家鄉，共有3個管道，一是銀行、二是合法匯兌公司、第三則是人力仲介代為結匯；不過，外籍移工受限於語言障礙、使用成本，通常不會選擇銀行，而是會找仲介、雜貨店等非法地下匯兌業者，但也須承受詐騙、款項被侵吞等風險。

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檢調獲報，伯樂公司涉嫌於2013年至2024年間，利用雜貨店等作為據點，收取印尼移工款項，透過其在異地的分支機構或合作夥伴，將等值款項交付給指定收款人，11年來匯兌規模逾50億元，伯樂並從中抽取100元至200元不等手續費及匯差作為收入來源。

檢察官游欣樺昨指揮台北處搜索伯樂公司、莊男住處等10處地點，並約談莊男、莊妻等6名被告及1名證人到案查證釐清事實，訊後諭令莊、黃交保，其他人請回，全案將持續朝非法辦理國內外匯兌業務罪嫌偵辦。

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