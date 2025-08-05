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    不滿同居女大生分手 軍人恐嚇散佈私密照被判刑

    黃姓軍人涉嫌騷擾、恐嚇同居女大生，被橋頭地院判刑。（情境照）

    黃姓軍人涉嫌騷擾、恐嚇同居女大生，被橋頭地院判刑。（情境照）

    2025/08/05 06:36

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓現役軍人不滿同居女大生提出分手，涉嫌多次傳訊息恐嚇，甚至揚言散布她私密照，被橋頭地院依恐嚇危害安全罪，判處易科刑5月，縱使兩造賠償和解，仍不准緩刑。

    據了解，2023年1月12日起，被告黃男在陸軍8軍團支援指揮部運輸兵群服役，擔任第1連步槍兵，並與被害人A女曾為同居男女朋友。

    不料，黃男因不滿A女提出分手，在同年3月28日至4月15日間，涉嫌持續以微信、臉書傳送內容包含「校版你等等就會看到你了」、「這是誰的鮑魚」、「好看喔沒毛的」、「我會傳給你的所有同學看」、「我會搞死你」等訊息或貼文。

    A女不堪其擾，報請湖內分局處理，警方傳喚黃男到案說明後，依涉嫌違反跟蹤騷擾防治法、妨害自由等罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    承辦法官開庭審理期間，A女撤回跟蹤騷擾防治法告訴，僅依恐嚇危害安全罪論處，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

    黃男雖然認罪，又賠償相當金額達成和解，但因其涉案情節嚴重，院方拒絕他要求宣告緩刑。

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