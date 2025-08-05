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    高雄博田醫院遭黑衣人闖入突襲 帶頭保全公司主管10萬交保

    博田醫院3日凌晨發生黑衣人突襲的家族經營權之爭。（資料照）

    博田醫院3日凌晨發生黑衣人突襲的家族經營權之爭。（資料照）

    2025/08/05 06:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市博田國際醫院爆發產權糾紛，日前遭20餘名黑衣人闖入，警方逮捕帶頭保全公司陳姓主管，依涉嫌妨害自由等罪，移送橋頭地檢署法辦，承辦檢察官偵訊後，認為有串證之虞，聲請羈押禁見，法官今天凌晨裁定10萬交保，並限制住居及禁止與共犯接觸。

    據了解，本月3日凌晨3時40分，陳嫌找20餘名黑衣人，突然闖進左營區博田國際醫院，涉嫌壓制現場保全人員，轄區警方接獲報案，快打警力火速抵達現場處置，疑為阮姓家族產權爭議糾紛。

    市警局長林炎田對此相當重視，立即指示刑警大隊與左營分局成立專案小組，擴大追查涉案人員身分後，向橋頭地檢署聲請拘票，並在前天深夜，循線帶回保全公司陳姓主管（44歲）等31人。

    承辦檢察官昨晚開庭偵訊後，認為陳嫌觸犯妨害自由、傷害、毀損等罪，並有串證之虞，聲請法院羈押，另有6人3萬至萬5元不等交保，其餘人均飭回。

    法官今天凌晨開庭後，認為沒有羈押必要，裁定10萬元交保，並限制住居及禁止與共犯接觸，可抗告。

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