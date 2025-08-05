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    比車手還早到！柯文哲案檢察官授警3招防詐團「先知律師」

    警方在實務上，常常遇到詐團車手還沒委任，律師就現身警局，檢警懷疑是詐團合作成「先知律師」。偵辦柯文哲案的檢察官授課，教警方3招實務應對，防堵律師干預偵查。（記者王捷攝）

    警方在實務上，常常遇到詐團車手還沒委任，律師就現身警局，檢警懷疑是詐團合作成「先知律師」。偵辦柯文哲案的檢察官授課，教警方3招實務應對，防堵律師干預偵查。（記者王捷攝）

    2025/08/05 06:11

    〔記者王捷／台南報導〕警方近來屢遇詐團嫌疑人還未委任，就有律師搶先報到情形，檢警懷疑這是配合詐團上游的「先知律師」，警政署特邀台北地檢署偵辦京華城案的檢察官授課，分享3招因應實務偵訊方式，防堵詐團濫用法律防禦權。

    警方在實務上常遇「先知律師」，部分檢察官認為，這類律師可能干擾警方偵查，面對越來越多的詐欺案，在第一線負責問訊的警察機關不得不重視。

    檢察官建議，警方面對「先知律師」第一步應主動詢問嫌疑人，是否已正式委任該律師，或是透過誰來委任，並將求證內容在筆錄中記載，如嫌疑人否認委任，警方可拒絕律師陪同。

    第二，如果嫌疑人同意律師陪同下製作筆錄時，應先製作犯罪事實相關筆錄，若要製作證人筆錄，尤其是上游共犯、其他證人等延伸偵查內容，應請律師離開後另行製作；另外，如果是同一個集團，應避免多位嫌疑人委任同一律師，以防訊問內容傳出，干擾取證。

    第三則是針對「先知律師」本身的異常行為建立筆錄，嫌疑人在未委任律師時，律師是接受誰的委任到警察機關陪同偵訊，筆錄內容應記載委任來源，未來若查出相關犯罪事實，這些內容將可構成補強證據。

    檢察官強調，該三項實務建議有助警方應對「先知律師」，但仍須依具體案件內容與指揮檢察官密切討論，以免侵害嫌疑人權利，同時也呼籲全國第一線警員提高警覺，勿讓詐團濫用法律防禦權。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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