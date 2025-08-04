河智媛老闆詹智能遭砍命喪超商 兇嫌複訊後聲押

刺死詹智能的黃嫌被移送台中地檢署複訊，晚間檢察官向台中地院聲請羈押禁見。（記者歐素美攝）

2025/08/04 23:35

〔記者陳建志／台中報導〕人氣啦啦隊員河智媛經紀公司總經理詹智能，今天上午前往台中市豐原區一家超商購物，卻被黃姓嫌犯持刀埋伏砍殺送醫不治，黃嫌犯案後一度逃逸，後來帶著兇刀前往台中第二分局永興派出所投案，指稱不滿詹男性騷擾其女友才下手，警方依殺人罪移送法辦，台中地檢署檢察官今晚複訊後，認為有逃亡、勾串、滅證之虞，向台中地院聲請羈押禁見。

這起兇殺案發生在今天上午10點27左右，人氣啦啦隊員河智媛、禹洙漢的經紀公司老闆詹智能（57歲），前往豐原一家超商購物，結完帳剛走出超商，就和事先埋伏在外的黃姓兇嫌（41歲）扭打，並一路追進超商，黃男持事先準備的西瓜刀朝詹男手腳猛砍，造成詹男傷重送醫不治。

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黃嫌犯案後開著借來的自小客逃逸，約11點30分左右，穿著作案的凶衣及帶著作案用的兇刀，搭計程車前往第二分局永興派出所投案，一進派出所向值班員警表示：「我剛剛在豐原超商有砍人。」員警趕緊跟豐原分局聯繫，確認黃男就是兇嫌後，由豐原警方派員將他帶回偵辦。

黃男被捕後後初步表示，因不滿詹男疑似性騷其女友，才憤而從台北南下台中報復，黃男晚間移送台中地檢署由檢察官複訊，認其涉殺人罪嫌疑重大，為有期徒刑5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，且有羈押之必要，已向法院聲請羈押禁見。#

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