桃園環東商場一夜燒毀！50家攤商憂生計

桃園中壢環中東路環東商場黑夜狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

2025/08/04 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區環中東路上開業逾20年的中壢環東商場（黃昏市場），昨（3）日晚間突然冒火、火勢燃燒猛烈，消防人員歷經1個多小時撲滅火勢，經清查現場燃燒商場內面積約250平方公尺，約有50個攤架被燒毀。消防局火調科人員今（4）日前往勘驗火場，並調閱監視器確認該市場失火前後無人員進出，初步排除人為縱火，但詳細財損和起火原因有待釐清。

環東商場為1層鐵皮建物，今日凌晨拉起封鎖線，因為火災造成商場內外軟硬體多處損壞，短期間無法營運，多數攤商們從昨日深夜至今日傍晚陸續到商場外關心損失，但無法進入火災現場，他們無奈苦嘆往後要怎麼生活？只希望能夠趕緊修復，讓商場重新開業。

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桃園市政府經濟發展局市場科長廖振宏說明，已經興建20多年環東商場，因為火災嚴重毀損，市府第一時間也通知所有相關市場、商場，應注意相關用火的公共安全事項，後續也會積極輔導環東商場轉型和恢復營業。

桃園中壢環中東路環東商場黑夜狂燒1個多小時，消防人員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

環東商場拉起封鎖線，攤商們無法進去，損失難以估計，攤商無奈苦嘆往後要怎麼生活？（記者李容萍攝）

環東商場拉起封鎖線，攤商們無法進去，損失難以估計，攤商無奈苦嘆往後要怎麼生活？（記者李容萍攝）

桃市消防局火調科人員進入環東商場勘驗火場。（記者李容萍攝）

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