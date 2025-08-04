再接再厲！ 8/4威力彩、今彩539頭獎均摃龜

8月4日開獎的第114000188期今彩539及第114000062期威力彩頭獎均摃龜。（本報合成）

2025/08/04 22:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月4日開獎的第114000188期今彩539及第114000062期威力彩頭獎均摃龜。

第114000062期威力彩中獎號碼為「第一區：15、16、22、27、30、32。第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共151注中獎，每注可得4000元；陸獎共1211注中獎，每注可得800元；柒獎共2157注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2201注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6091注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9196注中獎，每注可得100元。

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第114000188期今彩539中獎號碼為「03、21、23、25、26」。頭獎摃龜；貳獎共137注中獎，每注可得2萬元；參獎共5812注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9808注中獎，每注可得50元。

第114000188期39樂合彩中獎號碼為「03、21、23、25、26」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9737注中獎，每注可得1125元。

第114000188期3星彩中獎號碼為「256」。壹獎共107注中獎，每注可得5000元。

第114000188期4星彩中獎號碼為「8321」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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