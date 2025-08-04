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    彰師大性別事件連署破千 諮商圈用行動證明「不會袖手旁觀」

    彰師大輔諮系4教授涉性侵性騷，諮商圈發起連署與聲明。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰師大輔諮系4教授涉性侵性騷，諮商圈發起連署與聲明。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025/08/04 22:08

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對彰化師範大學輔導與諮商系傳出有4名教授涉嫌性侵、性騷案，其中前副校長張景然性騷罰3萬元退休，黃姓教授涉性侵屬實、終生不得聘任教師，其他2位王姓教授調查中。一群校友與諮商圈共同發起連署，短短時間已經破千，發起的立場就是「羞恥需要轉向」！

    這份針對彰師大校園性別事件所發起的聲明與連署，連署人數目前正持續增加，含不願意公開具名已破千人。

    連署書強調，發起動機很簡單，就是「羞恥需要轉向」，因為這不只是1、2件性騷或是性侵案件，為了讓事件受害者、協助受苦同學走過調查的師長與同行知道，我們站在他們這邊，要用行動證明，我們不只待在諮商室，愧對所學，面對自身業界的醜聞，我們不會袖手旁觀、就這樣算了。

    連署書也提出呼籲，請彰師大及相關單位說明張景然為何可以在性騷事件成立，校方卻只做出「2年期間不得休假研究、出國進修、出國講學、出國研究、接研究計畫案、超支鐘點費、校外兼課、兼職、兼任行政及借調」處分，並非停聘或解聘，讓張景然可以獲准退休；並要求對某師涉入重大校園性別事件，必須公開決議結果。

    連署書也要求各諮商界學、公會正式表態採取必要行動，維護社會公平與正義，因為有涉案教授長期位居諮商輔導各學會、公會、重要諮商輔導機構主管要職，如今卻是性騷或是疑似性侵，應持最高道德標準做出終止合作、停職或開除會籍資格等措施。

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