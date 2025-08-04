關懷風災馨生、更生個案 鄭銘謙南下發慰問金

法務部長鄭銘謙（右）今南下關懷風災受損的馨生個案家庭，發放慰問金和災後重建金。（法務部提供）

2025/08/04 22:10

〔記者王定傳／台北報導〕為協助丹娜絲颱風中受災的更生人與馨生人家庭重建生活，日前財團法人台新銀行公益慈善基金會與財團法人昇恒昌基金會共同捐贈300萬元，供財團法人台灣更生保護會與財團法人犯罪被害人保護協會統籌運用，作為災後慰問與生活重建之用；法務部長鄭銘謙今南下關懷遭受風災受損的馨生或更生個案家庭，發放慰問金和災後重建金，盼適時緩解受災個案經濟壓力。

鄭銘謙今為瞭解更生與馨生個案災損情形，偕同高檢署檢察長張斗輝、保護司長洪信旭、台南高分檢署檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲等至受災個案家中慰問。

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鄭銘謙一行人首先走訪台南麻豆、嘉義布袋探視馨生個案阿貴的家屬和何小姐。

法務部指出，阿貴是車禍死亡案件的馨生個案，其妻子與兒子仰賴家中柚園維生，此次颱風農損慘重；何小姐為車禍重大傷病案件的馨生個案，家中養殖烏魚，颱風導致魚塭資材室屋瓦毀損、發電機受損及烏魚死亡。

隨後，鄭銘謙前往嘉義水上、雲林元長關懷更生個案大林和阿偉；大林為更保圓夢創業貸款個案，種植絲瓜，此次風災造成棚架、網室倒塌、損害；阿偉亦是更保圓夢創業貸款個案，種植玉米，風災造成玉米全倒、半倒，降雨積水導致植物根系受損及病蟲害。

此外，鄭銘謙亦指示雲林、嘉義、台南三地更保、犯保協會的分會，要持續提供受災個案慰問關懷、急難救助協助或服務措施，陪同受災個案重建家園，恢復正常生活。

法務部長鄭銘謙（左五）今南下關懷風災受損的馨生個案家庭，發放慰問金和災後重建金。圖左四為高檢署檢察長張斗輝，左三為法務部保護司長洪信旭。（法務部提供）

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