丁特與離職警直播爆警界傳真通報 刑事局駁：今年2月已改線上

網紅丁特與離職警大談警界內幕。（記者姚岳宏翻攝YT影片）

2025/08/04 21:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕網紅丁特昨天在直播中，與一名離職的前台南市基層員警聊警界問題，稱政府沒認真打詐，並說「南部地區仍以傳真方式進行警示帳戶通報」，大爆警界內幕，讓丁特傻眼感覺像第三世界國家，台南市警局今天一一駁斥其不當說法，刑事警察局晚間也發文澄清「均已改為線上通報」。

刑事局指出，警政署自2023年起即建置「警示帳戶聯防通報子系統」，並完成與全國38家金融機構測試與驗證，續自2024年7月22日起試辦線上作業，初期採「紙本與線上雙軌並行」以確保穩定運作；復經實務驗證，系統已無重大錯誤，今年2月4日起即已全面取消紙本傳真，改為線上通報模式。網傳「南部仍使用傳真」等言論，與事實明顯不符。

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刑事局說，針對影片中稱「台北市與新北市要求基層逐戶發放反詐傳單」一事，經查兩地均無此政策。另現行識詐宣導係依據「識詐2.0執行計畫」，以平面、電視、網路、廣播與實體活動等五大媒體通路為主軸，傳單發放等屬於輔助項目，並非主要方式，各縣市警局均依地區特性調整宣導策略，兼顧效率與成效，務求識詐資訊深入社區每一角落。

另行政院去年8月27日將「打擊詐欺辦公室」升級為「打擊詐欺指揮中心」，統籌、督導及協調各部會落實執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」策略及行動方案，並明確各部會分工項目：內政部（警政署）主責「識詐」、國家通訊傳播委員會主責「堵詐」、數位發展部主責「防詐」、金融監督管理委員會主責「阻詐」、法務部主責「懲詐」，藉由定期召開中央決策會議、中央與地方聯繫會議，達成分進合擊效果，並強化橫向協作與社會溝通，提高民眾防詐意識，共同守護民眾財產安全。

警政署規定詐欺案件、以被害人現住地警察機關為主責偵查機關，若涉異地提領或人頭帳戶等情節，其他轄區亦須協同偵查，確保各類案件均能高效處理，避免發生推諉卸責情形。

刑事局強調，防詐工作需全民參與、公部門齊心，各項制度與系統均在不斷優化與更新；呼籲民眾提高警覺、理性辨識訊息，共同打造安全的社會防詐網。

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刑事局晚間發文澄清「均已改為線上通報」。（記者姚岳宏攝）

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