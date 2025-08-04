彰師大4教授涉性侵性騷 學者沉痛：學校要保護受害人、不能甩鍋

彰師大輔諮系4教授涉性侵性騷，震撼教育界與心理諮商圈。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/08/04 21:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化師範大學輔導與諮商系傳出有4名教授涉性侵、性騷案，其中1人退休、1人終生不得聘任教師，其他2人調查中。該校不具名學者沉痛發聲，學校要認真檢討，不能甩鍋，目前第一要務是保護與陪伴受害人，而不是保護同事！

這位資深學者指出，輔諮系傳出多起爆炸性的性騷事件，學校現在最重要的工作就是要保護受害人，要讓受害者重新回到校園，而不是去保護同事，這不該是學校要做的事，學校要做的是深切認真地檢討，不能把性騷事件只是甩鍋，推給一切依照規定辦理就好。

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學者強調，輔諮系就是學習運用心理方法來進行輔導與諮商，這幾起性騷事件發生在校園、在輔諮系，尤其前副校長張景然還獲頒性平績優有功人員，實在非常諷刺與不堪。諮商雙方必須建立信任關係，如今運用師生之間不對等關係，以心理專業來操控與騷擾、甚至性侵，校方不能置被害人的眼淚不理。

學者指出，受害者接受調查，就應該有權收到完整的調查報告，不要讓受害人的眼淚繼續流，讓輔諮系不再蒙羞。

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