驚悚！河智媛老闆詹智能保時捷剛到超商 兇手「守株待兔」伏殺

死者詹男的保時捷休旅車停在超商前。（民眾提供）

2025/08/04 20:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市豐原區今（4）日上午驚傳一起駭人命案，簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛及禹洙漢台灣經紀約的「MUGEN無限夢想股份有限公司」總經理詹智能，遭人持西瓜刀當街砍殺，最終魂斷超商，犯案的41歲黃姓男子隨後攜刀自首，震驚社會。

經查，當時詹男駕駛保時捷凱燕休旅車停在南陽路某超商前，未料黃男早已駕駛黑色豐田CAMRY停靠在一旁埋伏，車內還坐著一名康姓男子，黃嫌發現詹男現身，立刻快步下車，手持藏於名牌包中的西瓜刀，在詹男結帳步出超商時猛然上前攔截，兩人爆發激烈扭打，自超商門口一路打進店內。

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混亂中，黃嫌連續揮刀攻擊，導致詹男身中多刀倒臥血泊，送醫後仍傷重不治，行凶後，黃嫌神情冷靜，迅速將血跡斑斑的西瓜刀收進隨身包包，未與康男會合，獨自駕駛黑色轎車離開現場，行駛至距案發地約十多公里北區後，他聲稱覺得「可能跑不掉了」隨即棄車，再攔搭計程車就近到二分局永興所投案。」

當時他自行走進值班台並冷靜表示：「我剛剛在超商有砍人了」，還主動出示刀械與身分證件，警方當場留置並通報豐原分局帶回偵訊，據了解，黃嫌聲稱因不滿詹智能疑對其女友性騷擾，才痛下殺手；而與其同行的康姓男子未涉砍人行為，警方仍將傳喚釐清其共犯或接應角色，整起案件細節及動機仍待檢警深入調查釐清。

警方尋獲黑色豐田轎車拖回採證。（記者許國楨攝）

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