禍從天降！ 淡水公寓天花板塌陷 租客怒控房東 工務局啟動稽查

新北工務局4日派員前往勘查，但大門深鎖無人回應。（新北市工務局提供）

2025/08/04 20:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區新民街180巷一處公寓近日發生天花板崩落意外，租客原本坐在地板上，僅因提早爬上床休息，才幸運避開墜落石塊。租客描述屋內一片凌亂，家具毀損、財物散落，租戶也因碎石擦傷，事後房東與租客因修繕賠償與安置責任僵持，租戶無家可歸的處境引發網友關注。新北市工務局已派員前往勘查，將依建築法啟動稽查程序，違規最重可罰30萬元。

受災租客在社群平台還原當時驚魂時刻，表示事發當下「人在家中坐，禍從天上來」，並貼出2張照片，可見天花板崩塌，水泥塊、矽酸鈣板四散砸落，導致床鋪與個人物品都被掩埋，且支架垂掛在頭頂。事後雖向房東反映修繕與安置需求，房東最初僅願意協助清理現場、免除當月租金，對於提供臨時住所或賠償受損物品與醫療費用，態度冷淡。

請繼續往下閱讀...

租客強調，災後溝通過程屢屢陷入僵局，自己明確提出「至少要有地方住」的訴求，然而房東卻僅回應「東西清一清還是可以住」或「免房租」，令租客大感無奈「床都這樣了欸，睜開眼睛支架就在上方我的腦袋上，至少我要有地方住，可能飯店還是什麼都好，支出要你負責」。房東卻說「你要獅子大開口我沒辦法，甚至提議現在就解約」，引發租客不滿，並透露因擔心頭部受傷，已自行就醫檢查。

有關租客反映淡水區新民街180巷7-11大樓旁5樓、6樓建築物天花板掉落，工務局表示，已至現場勘查，16至22號5樓、6樓皆為大門深鎖（無人回應），後續依建築法等規定排訂5樓稽查，倘查獲違規屬實，將依建築法等規定處分6萬至30萬元罰鍰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法